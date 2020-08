Manchester City, Laporte si racconta: “Diventato difensore per necessità. Champions? Ci manca, sarebbe perfetto vincerla”

Potrebbe essere la sfida della svolta per il Manchester City. Dopo una stagione ricca di delusioni, la Champions League è l’unico obiettivo rimasto e basterebbe a rendere questa annata positiva. Parola di Aymeric Laporte. Il difensore Citizens si è raccontato ai microfoni di AS partendo dagli inizi di carriera fino ad arrivare all’importante gara contro il Real Madrid valida per gli ottavi di finale della Coppa.

Laporte: “Quest’anno nessun titolo. La Champions sarebbe perfetta”

Aymeric Laporte è senza dubbio tra i centrali difensivi migliori del mondo. La sua esperienza al Manchester City è iniziata nel 2018 col passaggio dall’Atletico Bilbao. Adesso, l’obiettivo è vincere la Champions League, specie dopo una stagione senza grandi gioie. Il difensore si è soffermato sugli inizi di carriera prima di passare al tema principale: la sfida col Real Madrid in Coppa. “Sono cresciuto col ricordo della Coppa del Mondo e dell’Europeo vinto dalla Francia. Atmosfera bellissima. Wiltord e Dugarry i miei riferimenti”. E pensare, però, che Laporte aveva iniziato la sua carriera da attaccante: “Giocavo in attacco, poi a 14 anni sono diventato centrocampista e alla fine, per necessità della squadra in difesa. Nessuno voleva fare il difensore così ci ho provato e mi è subito piaciuto”.

Importante per la sua crescita Marcelo Bielsa: “Speciale per me. Mi ha fatto debuttare in Liga. Se assomiglia a Guardiola? Mi ricordo che Marcelo mi disse che Guardiola gli piaceva perché aveva ottenuto grandi risultati. Non importa se sei il migliore o il peggiore, importa quello che resta nella storia e Guardiola ha vinto tanto”.

Sulla sfida contro il Real Madrid: “Mancherà Sergio Ramos (squalificato ndr)? Sicuramente è un’assenza importante per loro ma anche a noi Aguero. Sappiamo la loro importanza. Noi dovremmo stare attenti a Benzema. Molto attenti sta facendo davvero bene”. E sulla possibile vittoria della Champions: “Diciamo che la scorsa stagione abbiamo vinto 4 trofei e perso la Champions. Se quest’anno dovessimo vincere la Champions sarebbe perfetto”, ha concluso Laporte.

