Manchester City, Laporte tornerà nel 2020. Guardiola: “Vedremo se a gennaio o febbraio”

Dovrà rimanere lontano dai campi per un lungo periodo di tempo il difensore del Manchester City Aymeric Laporte. Il centrale ex Athletic Bilbao, infatti, in uno scontro di gioco risalente al match contro il Brighton dello scorso 31 agosto, ha rimediato danni alla cartilagine e al menisco esterno del ginocchio destro. È stato operato a Barcellona nei giorni scorsi e rientrerà nel 2020. A conferma di ciò, le parole del tecnico dei Citizens Pep Guardiola in conferenza stampa: “Parliamo di cinque o sei mesi di assenza dai campi, vedremo se rientrerà a gennaio o febbraio”. Un duro colpo, essendo fra i centrali più forti a livello internazionale: è arrivato a Manchester nel gennaio del 2018 per 65 milioni di euro (pagamento della clausola rescissoria). Salterà tutta la fase a gironi della Champions, e quindi anche la doppia sfida all’Atalanta nel Gruppo C.