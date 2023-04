Manchester City-Liverpool, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Manchester City e Liverpool in campo quest'oggi alle 13:30 per la sfida di Premer League. Citizens e Reds si daranno battaglia per il massimo campionato inglese.

Infatti, la gara sarà trasmessa in diretta tv ed in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203), emittente che ne detiene i diritti in Italia. Il match sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go e su NOW tv, la piattaforma live e on demand appartenente a Sky.