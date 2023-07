Manchester City, Nathan Aké rinnova: “Sono nel club migliore al mondo”

Manchester City e Nathan Aké avanti insieme. Il club inglese ha ufficializzato il rinnovo di contratto del difensore olandese che ha firmato un nuovo accordo che lo lega alla società Citizens fino al 2027. Arrivato alla corte di Guardiola dal Bournemouth per 40 milioni di sterline - circa 50 milioni di euro - il calciatore ha giocato 41 partite nella scorsa stagione, segnando 3 gol e contribuendo alla conquista del Treble da parte della formazione dell'Etihad.

Sui canali ufficiali del club anche le parole del diretto interessato: "Questo è il miglior club del mondo, non ho dubbi. Essere un giocatore del Manchester City mi rende incredibilmente orgoglioso ogni singolo giorno. È una squadra di calcio che si aspetta l'eccellenza in ogni area, il che rende l'ambiente perfetto da migliorare. Mi spinge avanti e mi rende migliore. Sono nella fase della mia carriera in cui voglio continuare a crescere e posso sicuramente farlo qui".