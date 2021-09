Manchester City, nessuno come Guardiola: è il tecnico con più vittorie

"Ottenere questo risultato in casa dei campioni d'Europa della Champions mi rende ancora più orgoglioso del traguardo raggiunto"

Redazione ITASportPress

Un gol di Gabriel Jesus. Tanto è bastato al Manchester City di PepGuardiola per battere il Chelsea di Thomas Tuchel in Premier League, strappare tre punti preziosi e... far registrare un record assoluto. Infatti, grazie al trionfo nell'ultima gara di Premier League, il manager Citizens è diventato il più vincente della storia del club.

Come riporta Opta, Guardiola ha fatto registrare la sua 221esima vittoria in tutte le competizioni alla guida del club inglese battendo il precedente primato di 220 che apparteneva a Les McDowall. Lo stesso mister, ai microfoni di BT Sport ha parlato del risultato, personale e di squadra.

GARA - “Siamo venuti qui a giocare contro il Chelsea e abbiamo fatto il nostro gioco. A volte non puoi farlo perché l'avversario è migliore. Siamo stati bravi a premere in alto e loro non sono riusciti a costruire", ha spiegato Guardiola sulla sfida. "Il gol di Gabriel Jesus? Gabriel dà sempre tutto. Non puoi dirgli niente. Ogni singola partita corre per i suoi compagni di squadra. Avere questo tipo di giocatori mi rende così felice".

RECORD - Sull'essere diventato l'allenatore di maggior successo del City: "Sono davvero tanto orgoglioso. Lo abbiamo fatto a Stamford Bridge, in casa dell'ultimo vincitore della Champions League. Siamo stati magnifici. Mi rende orgoglioso, un po' per me ma soprattutto per la società".