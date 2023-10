Manchester City, pazza idea Kroos per il centrocampo di Guardiola

L'esperto centrocampista tedesco, classe '90, andrà a scadenza di contratto con il Real Madrid il prossimo 30 giugno, al pari dell'altro grande vecchio del centrocampo del Real, Luka Modric . Se però il croato sembra destinato a lasciare il Bernabeu, il futuro di Kroos è ancora in bilico.

Ebbene, dopo aver constatato quanto stia mancando un giocatore come Ilkay Gündogan al centrocampo dei campioni d'Europa, Guardiola avrebbe individuato proprio in Kroos, vecchio allievo ai tempi del Bayern Monaco, il profilo giusto per dare esperienza e qualità alla mediana dei Citizens.