Man City, Guardiola: “Non mi muovo da qui. Retrocessione? Ci siamo già stati…”

Si è presentato così in conferenza stampa l'allenatore spagnolo. Forte e chiaro per prendere una posizione in merito alle potenziali oltre 100 violazioni delle quali sono accusati i Citizens, tra sponsorizzazioni gonfiate e lo stipendio dell’ex allenatore Roberto Mancini .

Sulla possibilità di una clamorosa retrocessione, Guardiola non si scompone: "Ci siamo già stati nelle serie inferiori e ritorneremo se ci manderanno lì. Torneremo ne sono sicuro, ma dobbiamo aspettare. La Premier League non può decidere. Anche noi dobbiamo avere la possibilità di difenderci. Faremo quello che abbiamo fatto con la UEFA".

E infine chiusura sul proprio futuro. Come detto Pep aveva minacciato di dimettersi dal ruolo di allenatore dei Citizens, ma ora la sua posizione è cambiata. "Non mi muovo da questo posto, ve lo assicuro. Voglio restare più che mai. Dopo tanti, tanti anni in Premier League non voglio andarmene. Siamo soli contro 19 squadre, ci sono 19 club che non ci aiuteranno. Abbiamo vinto la Premier League la scorsa stagione sul campo. Ci difenderemo dalle accuse".