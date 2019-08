Manchester City, record per Ederson: cinquantesimo clean sheet con i Citizens

Numeri sorprendenti per il portiere del Manchester City Ederson. L’estremo difensore brasiliano, infatti, con il 5-0 roboante dei suoi contro il West Ham nella prima uscita della nuova Premier League ha raggiunto quota 50 clean sheet con i Citizens. Un risultato non indifferente, tanto che la società stessa, tramite i propri canali ufficiali, ha voluto sottolineare. Classe 1993, è arrivato nella formazione di Pep Guardiola nel 2017 dal Benfica per circa 35 milioni di sterline. L’anno successivo, dopo aver vinto campionato e Coppa di Lega, ha prolungato il contratto di due anni, fino al 2025. Peraltro, Ederson Moraes detiene un altro record, ma del mondo (Guinness World Record): nel 2018 fa parte dello storico libro per il tiro più lungo con i piedi effettuato da un portiere (75,3 metri).