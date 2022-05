Manchester City, Rodri ammette: “Uscita da Champions come una guerra. La testa…”

Il centrocampista Citizens ancora colpito e affranto dall'eliminazione dalla Coppa

Neppure il netto 5-0 rifilato al Newcastle cambia l'umore del Manchester City e dei suoi calciatori dopo l'eliminazione dalla Champions League arrivata ad opera del Real Madrid. Lo confermano le parole di Rodri a BBC Match of the Day.

Il centrocampista Citizens ha ammesso che l'uscita dal torneo europeo è stato un durissimo colpo da superare e che a distanza di giorni i pensieri sono ancora a quella gara del Bernabeu: "L'eliminazione dalla Champions è stata come una guerra, una grande, grande battaglia. Continuiamo a pensare a quello che è successo. È difficile. Ognuni di noi aspetta otto mesi per quel momento (andare in finale ndr), e poi, all'ultimo minuto, se ne va. La sconfitta contro il Real Madrid è stata così, così grande, ma il calcio stesso è così".