Manchester City, Rodri: “Guardiola pretende tanto da me, è diverso da Simeone. Però…”

Intervistato dai microfoni del giornale spagnolo Marca, il centrocampista Rodri, oggi al Manchester City ma arrivato in estate dall’Atletico Madrid, ha provato a spiegare le differenze fra gli allenatori Diego Simeone e Pep Guardiola: “Il catalano da me pretende tanto, di lui posso dire che è un grandissimo lavoratore, che dà sempre tutto e dice sempre quello che pensa, senza limitazioni. Diverso dunque da Simeone, altro grande mister con cui ho lavorato all’Atletico Madrid – ha proseguito il classe 1996 -. Hanno punti di vista differenti, ma entrambi sono ambiziosi e questo aspetto li accomuna. Il City mi ha convinto in pieno con il progetto, poi è chiaro e normale che sono felicissimo di essere allenato da uno come Guardiola, che aiuta a crescere qualsiasi calciatore”.