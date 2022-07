Manchester City, Rodri si candida: “Posso essere leader. Champions? Arriverà…”

Come riportato dal Daily Mail, il giocatore ha espresso la propria opinione su diversi temi ma anche sulla voglia che lui stesso ha di diventare leader della squadra: "Non ne abbiamo tanti dato che molti di loro se ne sono andati negli anni. Vedasi Kompany, David Silva, Aguero o Fernandinho per esempio. Ruben (Dias ndr) ce l'ha fatta ad esserlo e ora penso che possa toccare anche a me esserlo a modo mio".