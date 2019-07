Manchester City, siparietto in allenamento tra Sanè e Sterling: svelato il futuro del tedesco?

Il Manchester City sta preparando nella sua solita tournée in Asia la prossima stagione che ormai è ad un passo dal partire. Il calciomercato resta, però, un pensiero fisso per molti giocatori il cui futuro è incerto e anche negli allenamenti si rischia di correre spesso con la mente ad un possibile cambio di destinazione. Sembra essere questo il caso di Sanè, inseguito dal Bayern Monaco, pronto a fare autentiche follie per portarlo in Baviera, che potrebbe essere uno dei possibili partenti in casa Citizens anche perchè poco utilizzato da Guardiola nella scorsa stagione.

Il futuro del tedesco interessa anche i compagni di squadra ed in particolare Sterling che, al termine dell’allenamento, ha dato via ad uno scambio di battute che ha subito attirato l’attenzione dei media confermando le voci un possibile passaggio in Bundesliga di Sanè. L’inglese, infatti, ha chiesto al tedesco della sua possibile cessione parlando apertamente di Germania come destinazione. “In questo momento non so nulla”, ha risposto l’interessato. E poi con un po’ dubbioso: “Ti dirò dopo…”.