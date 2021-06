Manchester City, squalificato a vita un tifoso per razzismo

Il Manchester City ha squalificato a vita un proprio tifosi per episodi di razzismo

Il Manchester City dà l’esempio, per un tema delicato e sentito quale è il razzismo sui campi da calcio. Come riporta Sky Sport, i Citizens hanno squalificato a vita il tifoso Antonhy Burke , dichiarato colpevole dalla Corte dei Magistrati del Tameside per aver compiuto gesti razzisti nei confronti dei giocatori del Manchester United, in occasione di un derby giocato in casa nel 2019.

Tanti i divieti e le punizioni imposte per un fatto di tale gravità. Burke non potrà partecipare a qualsiasi partita di calcio in Inghilterra per 3 anni. L’ordine gli impedisce di spingersi oltre il miglio in qualsiasi posto in cui sta giocando il Manchester City, per 4 ore e prima dopo il match. Divieti espansi anche alla nazionale inglese: il 42enne non potrà entrare nelle città in cui l’Inghilterra sta giocando per 8 ore prima e dopo la sfida.