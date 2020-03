Manchester City, trionfo in Coppa di Lega e festa negli spogliatoi con… Noel Gallagher

In casa Manchester City è diventata quasi una tradizione. Ad ogni vittoria di un torneo, la festa negli spogliatoi sulle note di Wonderwall. E anche questa volta non poteva mancare l’ospite d’eccezione, nonché grande tifoso Citizens, Noel Gallagher, autore del noto brano.

Dopo il trionfo contro l’Aston Villa in Coppa di Lega, il terzo consecutivo per la squadra di Pep Guardiola, ecco che negli spogliatoi dei Citizens, come documentato dai vari video pubblicati sui social network dal club e dai giocatori, si è scatenata la festa con l’ex membro degli Oasis trascinato nella mischia dal terzino Benjamin Mendy che lo convince a danzare.