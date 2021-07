Manchester City, vicinissimo colpo da 117 milioni

Grealish, centrocampista inglese, classe 1995 è vicinissimo ad accasarsi alla squadra, allenata da Pep Guardiola.

Il Manchester City è in procinto di piazzare il primo costosissimo colpo del calciomercato estivo del 2021. Dalle ultime notizie provenienti dall'Inghilterra, manca ormai pochissimo all'innesto del centrocampista inglese Grealish , proveniente dall' Aston Villa .

TRATTATIVA - Sembra che il club guidato dallo sceicco Khaldun al-Mubarak , per convincere l'Aston Villa a cedere il proprio gioiellino, abbia messo sul piatto un'offerta irrinunciabile, che farebbe impallidire chiunque, ben 117 milioni di Euro.

RECORD - Il centrocampista inglese si appresta a diventare il colpo di calciomercato più costoso della storia della Premier League, superando i 105 milioni pagati dal Manchester United, per assicurasi Pogba dalla Juventus , nell'estate del 2016.

KANE -E non è finita qui. I Citizen non sembrano sazi e oltre al calciatore dell'Aston Villa, vorrebbero rinforzare il proprio organico con l'acquisto dell'attaccante Harry Kane del Tottenham. Trattativa che non sarà facile, perché al bomber inglese è interessato anche il Chelsea.