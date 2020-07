Manchester City, vincere la Champions League per… David Silva e Fernandinho. Walker: “Siamo in debito con loro”

Dopo aver avuto la conferma di poter giocare anche nella prossima stagione nelle massime competizioni europee per club, il Manchester City si concentra per concludere al meglio questa stagione. Un secondo posto in Premier League da conservare, ma soprattutto l’ambizione di poter vincere la Champions League. Prima il match di ritorno contro il Real Madrid, poi, se tutto andrà come deve, la possibilità concreta di arrivare fino in fondo e vincere la Coppa… per David Silva e Fernandinho. Almeno questo è il pensiero dell’esterno inglese Kyle Walker che ai microfoni di ky Sports ha ammesso una motivazione in più che spingerà i Citizens a provare a vincere.

Walker: “Dobbiamo vincere la Champions per David Silva e Fernandinho”

Nonostante qualche piccolo problema extra campo, Walker si dimostra uomo squadra con in testa obiettivi ben precisi: “Abbiamo perso il titolo di campioni di Premier League. Bravo il Liverpool che se l’è meritato. Hanno giocato in modo fantastico per tutta la stagione. Ora noi speriamo di fare quello che hanno fatto loro la passata stagione, ovvero vincere la Champions League”, ha detto l’esterno inglese. “Ci rimane la Champions League. Questo è ciò che vogliamo sia noi giocatori che l’allenatore. Alcuni dei nostri calciatori sono vicini alla fine della loro carriera, ad esempio David Silva e Fernandinho. Loro non hanno ancora vinto la Champions League. Siamo in debito con loro e una vittoria in Champions League è il minimo che possiamo fare”, ha concluso Walker.

