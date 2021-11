Manchester United, 10 milioni per liberare subito Pochettino dal Psg

Rumors sul futuro del tecnico argentino

Sono ore caldissime sull'asso Parigi-Manchester . E mai come questi giorni saranno decisivi per il futuro di mister Mauricio Pochettino . Ebbene sì, perché a quanto pare, il manager argentino è il sogno per la panchina del Manchester United che nonostante il tecnico sia ben saldo al comonda del Psg , pensa a lui per sostituire Solskjaer appena esonerato.

In questi ultimi giorni sono stati tanti i rumors tra Francia e Inghilterra e i tabloid inglesi stanno alimentando piuttosto con insistenza l'ipotesi di un cambio di squadra immediato per Pochettino. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror il club parigino, che potrebbe rimpiazzare l'argentino con Zidane, non ha nessuna intenzione di farlo partire senza ricevere nulla in cambio. In tal senso per lasciarlo partire, il Psg pretende dal Manchester United il pagamento di una penale di circa 10 milioni di euro.