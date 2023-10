Manchester United, Al Thani cambia idea: Tottenham nel mirino

Come spiegato dal "Mirror", il fondo Qatar Sports Investments (QSI) di Al-Khelaifi, lo stesso che possiede il Paris Saint-Germain dal 2011 – spera di espandere il proprio portafoglio con investimenti di minoranza in più club in Europa e nel mondo

Lo scenario sul futuro del Tottenham: Al Thani potrebbe puntare all'acquisto del club

Come spiegato dal "Mirror", il fondo Qatar Sports Investments (QSI) di Al-Khelaifi, lo stesso che possiede il Paris Saint-Germain dal 2011 – spera di espandere il proprio portafoglio con investimenti di minoranza in più club in Europa e nel mondo. Come raccolto infatti, all'inizio dell'anno in corso avrebbe avuto un primo incontro con Daniel Levy, il presidente del Tottenham Daniel Levy. I due, avrebbero parlato di eventuali potenziali investimenti nel club. Come spiegato, anche se il Qatar Sport Investments potrebbe non investire negli Spurs, è possibile che il gruppo guidato da Jassim bin Hamad Al Thani possa invece acquistare il club inglese. Gli Spurs, rappresenterebbero un grande punto d'appoggio per il gruppo, oltre che uno dei club più affascinanti del proprio circuito. Nelle prossime settimane sono attese novità sulla vicenda.