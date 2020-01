Manchester United, altra possibile grana: Lingard si affida al ‘nemico’… Raiola

Non solo Paul Pogba, un altro calciatore del Manchester United ha deciso di affidarsi al noto potente agente Mino Raiola. Si tratta di Jesse Lingard, attaccante classe dei Red Devils.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, il procuratore avrebbe iniziato a lavorare per il classe 1992 con la volontà, da parte del calciatore, di ottenere un nuovo contratto. Potrebbe esserci, dunque, un altro duro confronto tra la società di Manchester e Mino Raiola che già affronta costantemente il noto braccio di ferro sulle vicende che riguardano Pogba. Non solo. Anche il mancato arrivo del bomber Haaland dal Salisburgo, in parte sarebbe dovuto al potente agente e ai rapporti non felici con i Red Devils.

RETROSCENA HAALAND E RAIOLA