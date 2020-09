Manchester United, arriva la nuova terza maglia ma Beckham… la svela il giorno prima

Nuova terza maglia per il Manchester United che questa mattina, dopo aver fatto l’annuncio nei giorni scorsi, ha mostrato ufficialmente la novità. Colori diversi dal solito, col bianco e il nero dominanti. Una novità importante che, però, era stata svelata prima del dovuto. Da chi? Da David Beckham che su Instagram è caduto in una gaffe confermata successivamente anche dalla Adidas e dallo stesso club inglese.

Beckham svela la maglia del Manchester United prima dell’uscita

Forse non aveva calcolato il fuso orario o forse era troppa la voglia di mostrare la nuova terza maglia del suo ex club. Sta di fatto che David Beckham ha anticipato il Manchester United e la Adidas nella presentazione della nuova terza maglia Red Devils. Attraverso un post su Instagram, l’attuale presidente dell’Inter Miami si è mostrato con la divisa della società inglese.

Niente di male, se non fosse che il club non aveva ancora ufficializzato nulla e, anzi, aveva creato grande attesa nelle ore precedenti annunciando l’uscita della maglia per oggi 8 settembre. L’ex Spice Boy non ha resistito e si è fatto vedere ben prima dell’orario previsto generando anche il commento dell’Adidas che ha messo un’emoticon con gli occhi piuttosto sorpresi. Successivamente è arrivato anche il messaggio più ironico dello stesso Manchester United che, presentando la t-shirt, ha scritto: “Grazie Beckham, adesso ci pensiamo noi”, confermando al 100% la gaffe dell’ex stella inglese.