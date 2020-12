Manchester United, Berbatov: “Cristiano Ronaldo mette in ombra i suoi compagni di squadra”

L’ex attaccante del Manchester United Dimitar Berbatov a Betfair ha condiviso un suo pensiero su Karim Benzema che ritiene da Pallone d’Ora ma afferma che non potrà vincerlo: “È un peccato, ma ha troppi contendenti molto più in evidenza per questo premio. Ad esempio, Robert Lewandowski, che è un forte attaccante ed è l’uomo del momento. Ma ce ne sono altri come Kylian Mbappé e Neymar. Ho sempre parlato in modo fantastico di Benzema perché mi sembra un giocatore magnifico, uno dei calciatori dell’ultimo decennio al Real Madrid. Ma è sempre stato all’ombra dei suoi compagni di squadra e soprattutto di Cristiano Ronaldo, che, ovviamente, è capace di mettere in ombra chiunque gli stia al suo fianco con le sue grandi partite”.