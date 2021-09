Manchester United, botta e risposta Solskjaer-Ferdinand per… colpa di Cristiano Ronaldo

Botta e risposta tra il mister del Manchester United e l'ex leggenda Red Devils

Redazione ITASportPress

Non erano piaciute a Rio Ferdinand le immagini di Cristiano Ronaldo accanto a Ole Gunnar Solskjaer in panchina, in piedi, a dare indicazioni ai compagni nel corso della sfida di Champions League del Manchester United contro lo Young Boys. L'ex difensore dei Red Devils aveva sottolineato come se fosse stato nei panni del manager avrebbe rispedito a sedersi il portoghese che, a suo modo di vedere le cose, in un certo senso col suo atteggiamento aveva mancato di rispetto al tecnico.

A distanza di qualche ore, come riportano i media inglesi, Solskjaer non ha fatto mancare la risposta a Rio Ferdinand spiegando la sua versione dei fatti ma difendendo anche l'atteggiamento di CR7: "Prima di tutto voglio dire che quando un giocatore del livello di Cristiano Ronaldo si mette a dare indicazioni non può che essere una cosa positiva", ha esordito il tecnico norvegese. "Può sembrare spavalderia ma non è così. Vuole vincere e lo vuole disperatamente. Non puoi fermarlo. Non puoi fermare uno del calibro di CR7".

Rispondendo ancora a Rio Ferdinand: "Voglio dire che Rio deve prima sapere di cosa sta parlando e in questo caso non lo sapeva. Quel momento in cui Cristiano è stato in piedi a dare indicazioni era quando Matic ha subito un fallo. Chiedevamo l'ammonizione per il calciatore rivali e sia lui che Bruno (Fernandes ndr) si sono alzati per protestare e me li son trovati accanto. Poco dopo si sono seduti. Quello è stato un momento particolare e basta".