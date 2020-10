Manchester United, Bruno Fernandes sarà capitano contro il Psg: la sua reazione in conferenza è virale…

Ha fatto il giro del web la reazione di Bruno Fernandes, centrocampista o trequartista del Manchester United, al momento della scelta di Ole Gunnar Solskjaer di annunciarlo come capitano per il match contro il Paris Saint-Germain in Champions League questa sera.

Se da una parte il calciatore si è detto onorato, la sua faccia, non appena il mister norvegese ha dato la comunicazione, è stata tutto un programma…

Bruno Fernandes virale sul web e i social non perdonano

“Penso di aver giocato bene negli ultimi mesi ma dobbiamo sempre migliorare e fare meglio. Posso e devo fare meglio”, ha esordito Bruno Fernandes a proposito del suo momento di forma. “I miei numeri sono buoni ma sono sicuro di poter fare ancora di più. Quando giochi in un club come questo, devi pensare a vincere i trofei. Non so se vinceremo, ma è importante la mentalità e quella dello United è vincere o vincere”.

Parole che fanno da preludio alla nomina di capitano ricevuta pochi istanti dopo: “Non lo sapevo, l’ho scoperto davvero in conferenza stampa. Per me è un onore sostituire il capitano Maguire in questa occasione, è un traguardo importante”.

Ma sul web non tutti l’hanno presa bene. In primis per la smorfia particolare che Bruno Fernandes, seppur in modo ironico ha fatto appena ha saputo delle grande responsabilità, e in secondo luogo per alcuni atteggiamenti considerati non da capitano da parte di alcuni fan e utenti. Vedremo come sarà questa “prima volta” per lui…