Manchester United, calciatori scontenti: ritengono metodi Rangnick… antiquati

Problemi in casa Red Devils

Redazione ITASportPress

Un 2022 in salita, non solo per Cristiano Ronaldo e Maguirema per tutto il ManchesterUnited. Diversi i calciatori scontenti dei risultati e dell'andamento della stagione e la colpa, per alcuni di loro, sarebbe del manager Rangnick e del suo stile di allenare.

Come riportato da ESPN, infatti, alcuni dei giocatori Red Devils non sarebbero convinti delle metodologia del tedesco che sarebbe ritenuta antiquata. Inoltre, da quanto si apprende, Rangnick lascerebbe molte sedute con la squadra al suo assistente Chris Armas che non vanta una grande esperienza nel suo curriculum vitae.

Tra gli altri aspetti che non piacerebbero a molti calciatori del Manchester United anche il tipo di allenamento che molto spesso si basa solo su un lavoro 11 contro 11 piuttosto che su esercizi dinamici che loro ritengono possano aiutare maggiormente a mantenere una buona forma tra una gara e l'altra. Vedremo come proseguirà questo matrimonio tra Rangnick e i Red Devils anche se le premesse da qui alla fine della stagione non sono molto positive...