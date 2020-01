Manchester United, casa di Woodward assalita dai tifosi. Lui replica: “Attacco ingiusticato. Il mondo dello sport e la polizia sono con noi”

Sta facendo il giro del web un video pubblicato sui social media che mostra alcuni individui alle prese con un clamoroso attacco alla casa del vicepresidente del Manchester United Ed Woodward. Lancio di fumogeni e di razzi dal cancello di ingresso. Altri, invece, impegnati ad intonare cori rivolti al 48enne.

“Ed Woodward sta per morire”, questo il titolo scelto per il video che è stato pubblicato sul web. Una minaccia che, però, non ha spaventato il diretto interessato che come riporta la BBC ha risposto immediatamente a quanto accaduto: “I tifosi che esprimono l’opinione sono una cosa, il danno procurato da criminali e l’intenzione di mettere in pericolo la vita è un’altra. Semplicemente non ci sono scuse per questo. Sappiamo che il mondo del calcio si unirà alle nostre spalle mentre lavoriamo con la polizia per identificare gli autori di questo attacco ingiustificato”. Woodward è stato preso di mira per la gestione del club, in crisi di risultati in questa stagione e non certo reduce da anni brillanti nelle precedenti.