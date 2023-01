Manchester United, Casemiro gioca e… fa un selfie con un invasore

Il brasiliano fermato da un invasore per... una foto.

Episodio che ha dell'incredibile quello andato in scena nel match tra Crystal Palace e Manchester United nella notte (1-1 il risultato finale). Protagonista il centrocampista Red DevilsCasemiro che, mentre giocava, è stato raggiunto come se nulla fosse da un tifoso che ha fatto invasione per... una foto con lui.