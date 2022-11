Manchester United, Casemiro: “Ten Hag? Pochi allenatori ossessionati come lui da…”

Parole che lo stesso calciatore brasiliano ha tenuto a ribadire aggiungendo anche nuove dichiarazioni inedite. Come ripreso da Reuters, a margine della sfida odierna degli inglesi in Europa League contro la Real Sociedad, Casemiro ha detto: "Dopo essere stato nel calcio per un po' di tempo, anche se ho solo 30 anni, sono rimasto sorpreso da lui per una cosa. La sua ossessione per la vittoria mi ha davvero colpito. Penso che abbia molti punti di forza come allenatore e sappiamo tutti che stiamo vivendo un processo di crescita insieme. Ma vogliamo vincere e Ten Hag è ossessionato da questo e ci insegna ogni cosa fin nel minimo dettaglio. Questa ossessione per la vittoria è qualcosa che ho visto solo in pochissimi manager".