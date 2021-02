Manchester United, Cavani ha deciso: vuole rinnovare almeno per un’altra stagione

Edinson Cavani vuole restare al Manchester United. El Matador, arrivato in terra inglese nell’ottobre 2020, ha deciso di voler provare a prolungare la sua esperienza in maglia Red Devils. Impatto subito importante quello del centravanti ex Psg che si è ambientato immediatamente alla nuova squadra e ai nuovi compagni. Tanti gol ed esultanze speciali per lui che, secondo il Telegraph, ha già comunicato le proprie intenzioni al club.

Da quanto si apprende dal tabloid britannico, infatti, Cavani avrebbe sciolto ogni riserva legata al suo futuro. Con un contratto in scadenza questa estate, l’uruguaiano ex anche del Napoli, vuole il rinnovo, almeno per un’altra stagione. La sfida in Premier League col Manchester City e la possibilità di vincere trofei, pare abbiano fatto la differenza convincendo il giocatore a rimandare il ritorno in Patria o l’esperienza negli USA, ovvero le due piste alternative alla permanenza in Inghilterra.