Manchester United, c’è l’accordo col Barcellona per De Jong

Il Manchester United è alle prese con una mini rifondazione dopo l'approdo del nuovo tecnico di Erik ten Hag. L'allenatore ex Ajax vuole portare idee di gioco fresche tra le file dei Red Devils e per farlo ha chiesto l'acquisto di Frankie De Jong, centrocampista e suo pupillo ai tempi in cui sedeva sulla panchina dei Lancieri. Il classe 1997, attualmente in forza al Barcellona, non ha mai fatto decollare la sua avventura in blaugrana e Xavi avrebbe dato il via libera per la sua cessione.