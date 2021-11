Manchester United, c’è Rangnick per il dopo Solskjaer

Ancora incerta la posizione del tecnico norvegese sulla panchina dei Red Devils

Il derby di Manchester potrebbe essere stato fatale per la panchina di Ole Gunnar Solskjaer alla guida del Manchester United . In bilico da ormai diverse settimane, il manager norvegese deve fare i conti con la stampa britannica dopo la sconfitta pesante subita dai Citizens nella giornata di sabato - 0-2 all'Old Trafford il punteggio finale -.

Le critiche e i rumors riguardo al destino dei mister arrivano, però, anche da più lontano e precisamente dalla Germania dove, secondo quanto riporta Bild Sport , fra i candidati a sostituire l'attuale tecnico del Manchester United ci sarebbe anche Ralf Rangnick . Il quotidiano tedesco spiega come il manager sarebbe interessato all’opzione Red Devils e ben presto potrebbe vedere concretizzarsi il tutto con l'accordo con la società inglese.

In passato Rangnick era stato accostato anche a diversi altri top club tra il Milan che poi aveva optato per Stefano Pioli ma anche proprio allo United per il post Mourinho.