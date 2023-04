Manchester United, chi si rivede: Eriksen torna in campo dopo l’infortunio

Dopo lo stop per un problema alla caviglia avvenuto a fine gennaio, Eriksen è tornato ad allenarsi col Manchester United.

Infatti, come mostrato dallo stess club inglese sui social, il giocatore ex Inter è tornato ad allenarsi con la squadra. La società ha mostrato alcune foto dove si vede proprio Eriksen sorridente in campo mentre svolge parte del lavoro con il gruppo dei Red Devils nel centro sportivo a Carrington.