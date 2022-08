Manchester United, club vuole rescindere il contratto di Cristiano Ronaldo

E' una pentola a pressione lo spogliatoio del Manchester United dopo le due sconfitte consecutive in campionato. L'allenatore Erik ten Hag ha annullato il giorno libero e i giocatori si alleneranno nonostante il giorno di riposo programmato. Ma la notizia del giorno è il possibile divorzio immediato con Cristiano Ronaldo ormai fuori dal progetto. Il portoghese ieri dopo il ko pesante contro il Brentford non ha salutato i tifosi e non ha neanche stretto la mano al suo tecnico e oggi in Inghilterra si parla di un addio immediato dallo United. Secondo Sky Sports il Manchester United potrebbe rescindere il contratto di Cristiano Ronaldo se il portoghese non cambierà il suo atteggiamento.

Stagione iniziata male - C'è anche la volontà del calciatore ex Juve di lasciare il Manchester United quest'estate dopo una sola stagione all'Old Trafford, visto che il club non parteciperà alla Champions League. CR7 non si è presentato al tour pre-campionato del club in Asia per "motivi familiari", e ha disputato appena 45 minuti contro il Rayo Vallecano in un'amichevole all'Old Trafford una settimana prima dell'inizio della stagione. Contro gli spagnoli polemiche a non finire visto che Ronaldo ha lasciato il campo prima del fischio finale senza il permesso di Erik ten Hag che lo ha poi escluso dall'undici iniziale contro il Brighton.