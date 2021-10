Manchester United, con CR7 impenna valore azioni del club di ben 650 mln

La spinta di Cristiano Ronaldo non arriva solo attraverso i gol allo United

Dopo il trasferimento dell'attaccante Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United, il valore delle azioni del club inglese è aumentato di 650 milioni di euro. Lo riporta l'inglese The Sun. La stella portoghese secondo Forbes è uno dei calciatori più pagati al mondo dopo il suo sbarco in Premier League. Nella stagione 2021/2022 Ronaldo dovrebbe guadagnare 106,6 milioni di euro al lordo delle imposte, di cui 59,7 milioni come stipendio e il resto vari bonus per il ritorno all'Old Trafford. Lionel Messi, è dietro Ronaldo con € 93,8 milioni, mentre i suoi nuovi compagni di squadra al Paris Saint-Germain Neymar (€ 81 milioni) e Kylian Mbappé (€ 36,7 milioni) completano la top four.