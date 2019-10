Manchester United, controsorpasso Pochettino su Allegri per il dopo Solskjaer

Chi sarà il prossimo allenatore del Manchester United? Con ogni probabilità non Ole Gunnar Solskjaer, attualmente sulla panchina Red Devils.

Dopo l’avvio pessimo in Premier League, la posizione del norvegese non è delle migliori tanto che i principali quotidiani sportivi hanno già fatto una lista di possibili sostituti. Se l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri sembrava aver preso un certo vantaggio come principale candidato, ecco che, secondo Le10sport.com, Mauricio Pochettino, mister del Tottenham, avrebbe effettuato il controsorpasso al manager italiano. La sua situazione con gli Spurs non è delle migliori e, in caso di via libera da parte del club, diventerebbe il candidato principale per guidare il Manchester United.