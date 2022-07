Manchester United, Cristiano Ronaldo non convocato per la tournée

Inizia anche la stagione del Manchester United . Il club ha comunicato oggi la lista dei giocatori convocati per il tour pre-stagionale in Tailandia e Australia. Spicca, inevitabilmente, l'assenza di Cristiano Ronaldo . Il portoghese è uno dei 4 giocatori assenti dalla lista diramata dal nuovo allenatore Erik Ten Hag . L'assenza di CR7 è motivata per motivi familiari: questa la spiegazione ufficiale dello United. Assieme a lui, sono esclusi Phil Jones , Brandon Williams e Andreas Pereira .

"Cristiano Ronaldo non farà parte del gruppo in partenza per la Thailandia poiché gli è stato concesso un periodo di ferie aggiuntivo per affrontare un problema familiare", questa la nota ufficiale dei Red Devils. Ecco la lista completa: