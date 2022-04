Manchester United, Dalot: “Siamo immaturi. Posto in Champions? La matematica…”

Al Manchester United la speranza è l’ultima a morire. Parliamo della lotta al quarto posto che varrebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo che si è allontanato in modo netto dopo la sconfitta...

Redazione ITASportPress

Al Manchester United la speranza è l'ultima a morire. Parliamo della lotta al quarto posto che varrebbe l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo che si è allontanato in modo netto dopo la sconfitta contro l'Arsenal per 3-1. A parlare a MUTV è stato Diogo Dalot, esterno Red Devils con un passato anche in Italia col Milan.

IMMATURI - Sulla sconfitta contro i Gunners si sabato: "Penso che sia una lezione ad essere onesti. Alcune persone potrebbero dire sfortuna e alcune persone potrebbero dire che non stiamo giocando bene. Capisco perfettamente la frustrazione dei fan che hanno viaggiato così lontano per guardare la partita", ha detto Dalot. "E' difficile alla fine ringraziarli per quello che hanno fatto durante i 90 minuti, ma penso che questa sia una lezione per tutti. Dobbiamo maturare tutti in termini di squadra e dobbiamo essere più desiderosi nella partita. Voler vincere più dell'avversario. Ma si parla non solo della gara, ma di tutti gli allenamenti della settimana. Lo standard deve essere elevato, siamo al Manchester United. Questo è ciò che ho imparato qui".

CHAMPIONS - "È difficile per noi accettare la situazione dato che il club appartiene alla Champions League. Non posso dire molto se non che fino a quanto la matematica non dirà il contrario dobbiamo lottare e crederci fino alla fine. Ovviamente, però, siamo anche realistici e sarà molto difficile".

Dalot (getty images)