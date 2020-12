Manchester United, De Gea ci crede: “Possiamo vincere la Premier League, è una stagione strana”

Il Manchester United prova a scuotersi dopo un inizio di stagione altalenante e il pareggio nel derby contro il City può sicuramente dare una scossa che alla squadra di Solskjaer servirebbe come il pane. I Red Devils, attualmente ottavi in Premier League ma con solo 5 lunghezze di ritardo rispetto al Tottenham di Mourinho, capolista. Dopo la gara terminata 0-0 contro la squadra di Guardiola, De Gea vede il bicchiere mezzo pieno e alimenta i sogni: “Vedo una Premier League molto aperta e dobbiamo credere alla vittoria del titolo – dichiara il portiere dello United – , è una stagione molto strana e credo che possa succedere di tutto. È vero che ci sono molte squadre in lotta per il vertice, ma credendoci e lottando sono convinto che possiamo dire la nostra per la vittoria del campionato, sognare non costa niente”.