Manchester United, De Gea potrebbe prendere la fascia da capitano di Maguire

Novità nella nuova squadra che sarà sotto la guida di Ten Hag

Una nuova stagione da iniziare nel modo migliore, con chiarezza e un leader che possa rappresentare tutta la squadra e non solo parte di essa. Nel nuovo Manchester United di Erik Ten Hag si discute su chi dovrebbe essere il capitano . E in tal senso, pare proprio che Harry Maguire stia per perdere la fascia dal braccio.

Con questa premessa, la nuova squadra del mister ex Ajax potrebbe puntare forte su David De Gea. Secondo il Sun ed in generale i media inglesi, il portiere spagnolo, in Red Devils dal 2011, potrebbe essere il prescelto per questo fondamentale ruolo. Proprio l'estremo difensore era stato tra i più diretti e delusi per come sono andate le cose alla fine della passata annata e questo potrebbe essere stato anche uno dei motivi per cui il gruppo lo accetterebbe di buon grado come capitano. Anche Cristiano Ronaldo resta sempre tra i candidati ma De Gea dovrebbe avere la meglio.