Manchester United, De Gea su Ten Hag: “Fa ottimo calcio. Non vedo l’ora di lavorare con lui”

Parla il portiere Red Devils sull'annuncio del nuovo allenatore per la prossima stagione

OTTIMO CALCIO - "È bello sapere che sta già guardando le nostre partite e sta pensando a cosa può fare per cambiare le cose in positivo", ha detto De Gea sul mister. "Sappiamo cosa ha fatto per l'Ajax , è arrivato quasi in finale di Champions. Poi ha vinto campionati e titoli ed è bravo a far crescere i giocatori, quindi sono davvero emozionato. Penso che faccia giocare molto bene a calcio. Il suo gioco è ottimo e non vedo l'ora. Siamo tutti molto entusiasti. Adesso, però, bisogna pensare a finire bene la stagione e cercare di arrivare nelle prime quattro. Dobbiamo essere concentrati per le prossime gare ad iniziare da quella contro l'Arsenal".