Manchester United, De Gea: “Zero titoli? Penso ci sia una maledizione sul club”

Il portiere dello United non sa il motivo di questa lunga scia di insuccessi

Il portiere del Manchester United David De Gea ha parlato delle prestazioni della squadra negli ultimi anni e della mancanza di trofei vinti. Il Manchester United ha conquistato l'ultima volta nel 2017 l'Europa League e la Coppa di Lega con José Mourinho. “Penso che qualcuno ci abbia maledetto o qualcosa del genere. La verità è che non so cosa sta succedendo, davvero non lo so. La gente me lo chiede continuamente. E ne parliamo con i compagni di squadra. E ci diciamo che non sappiamo cosa stia succedendo. Avremmo dovuto lottare per più trofei, per titoli più importanti. Ma non so perché questa squadra non funziona come dovrebbe", ha detto De Gea a El Pais.