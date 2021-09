Manchester United, dieta di Cristiano Ronaldo non piace ai compagni: no al baccalà

I compagni del portoghese non avrebbero gradito la richiesta di seguire la sua alimentazione

Cristiano Ronaldo, si sa, fa dell'allenamento e dell'alimentazione i suoi cavalli di battaglia per essere sempre al top della condizione e della forma. Negli ultimi tempi si è parlato molto della sua dieta. E sarebbe proprio questa il motivo di primi screzi tra CR7 e il resto della squadra del Manchester United. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Sun, infatti, l'ex Juventus avrebbe consigliato allo chef dei Red Devils un nuovo menù, sia per lui che per la squadra. Il tutto rigorosamente... con i suoi piatti preferiti.