Manchester United, Diogo Dalot: “Mio padre mi ha consigliato quale nome usare”

Nel calciomercato si possono usare i trucchi più disparati per portare a termine un’affare. Tra clausole e contropartite quello che è accaduto in casa Manchester United è sicuramente curioso. In estate il club inglese ha acquistato il terzino Diogo Dalot per una cifra superiore a 20 milioni di euro. A fare andare in porto l’affare sarebbe stato proprio il nome del giocatore.

CONSIGLIO PATERNO – Diogo Dalot però non è il nome completo del giocatore. All’anagrafe infatti il nome corretto è José Diogo Dalot Teixeira, ma il giocatore ha preferito usare il secondo nome su consiglio del padre. A rivelarlo è stato lo stesso terzino: “Mio papà ama il calcio, voleva essere un calciatore ma mia nonna lo ha obbligato a studiare. Al tempo era difficile diventare un giocatore. Ma papà aveva progetti per me. Sapeva che chiamarmi ‘Diogo Dalot’ sarebbe stato più attraente. Conquisti di più con quei nomi, piuttosto che usando José o Teixeira”.