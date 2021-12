Manchester United, doppia esultanza “Siuuu” e Ronaldo si fa male

E' successo giovedì scorso nel match contro l'Arsenal dove il portoghese ha siglato due gol

Domani il nuovo allenatore del Manchester United Ralf Rangnick nella sfida contro il Crystal Palace, match che segnerà il suo debutto sulla panchina occupata fino a poco tempo fa da Solskjaer, potrebbe non avere a disposizione l'attaccante Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta il "Sun" l'ex Juventus è in forte dubbio per il match della 15a giornata di Premier League per un infortunio al ginocchio che non sarebbe stato causato da un incidente di gioco bensì a causa della sua famosa esultanza, quella del salto all'indietro accompagnato dal grido: "Siuuu". Il portoghese infatti avrebbe accusato un problema al ginocchio dopo il salto e il repentino "atterraggio" sul manto erboso dell'Old Trafford giovedì scorso nel match contro l'Arsenal. L'ex attaccante della Juventus ha realizzato una doppietta che ha permesso allo United di vincere per 3-2 sui Gunners. Cristiano Ronaldo è uscito dal campo all'88' leggermente acciaccato.