Manchester United, figlio Ronaldo compagno di squadra di Rooney jr.

Ronaldo e Rooney sono stati compagni di squadra al Manchester United

Secondo Abola, giocheranno insieme nelle giovanili del Manchester United (under 12). In precedenza, il papà ex Juventus ha affermato di voler vedere suo figlio come un giocatore di football. “Voglio che diventi un calciatore perché ha una passione per questo sport. Odia perdere ", ha detto l'attaccante in un'intervista a DAZN.