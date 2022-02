Manchester United flop in campo e… sugli spalti: polemica sul cibo offerto

Polemica per il cibo offerto dal Manchester United allo stadio

Momento decisamente no per il Manchester United ancora incapace di trovare la vittoria in Premier League dopo le recenti prestazioni sul campo. Deludente il pareggio contro il Southampton arrivato nell'ultimo incontro. Una situazione flop che si estende non solo al campo. Infatti, come documentato da Jake Humphrey, giornalista inglese di BT Sport, le problematiche dei Red Devils sembrano riguardare anche... il cibo offerto dal club agli addetti ai lavori.