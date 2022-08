Manchester United, furia Ronaldo: non va dai tifosi e non stringe la mano a Ten Hag

L'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo ieri pomeriggio non si è avvicinato nel settore dove erano presenti i tifosi amareggiati dalla deludente prestazione dei Red Davils contro il Brentford. L'incontro del secondo turno di Premier League si è concluso con la vittoria dei padroni di casa con il punteggio di 4-0. Secondo il Manchester Evening News, dopo la fine della partita, il fuoriclasse portoghese ha scambiato alcune considerazioni sul match con il vice allenatore Steve McLaren, che a sua volta gli ha consigliato di avvicinarsi ai tifosi del Manchester United per un saluto visto che erano delusi dal pesante ko esterno. Tuttavia, l'attaccante ex Juve non è andato ad applaudire coloro che avevano fatto molta strada, e si è subito recato negli spogliatoi. Ronaldo, riporta il tabloid inglese, ha anche rifiutato di stringere la mano all'allenatore Erik ten Hag. Lo United non perdeva le prime due partite di Premier dal 1992-93. Allora vinse il titolo, stavolta la vetta della classifica sembra un miraggio. Perché questa versione dei Red Devils fa acqua da tutte le parti.