Manchester United, futuro Cristiano Ronaldo: Rangnick non si sbilancia ma…

Il tecnico che lascerà il suo ruolo a fine stagione non si sbilancia sul futuro del portoghese ma sa che molto dipenderà dalla sua volontà

Redazione ITASportPress

Ancora un gol per "salvare" il suo Manchester United dalla sconfitta. Cristiano Ronaldo non smette di essere un bomber assoluto andando a siglare la rete dell'1-1 contro il Chelsea. Una marcatura che lo porta secondo nella classifica dei capocannonieri di Premier League in stagione dietro solo a Mohamed Salah e al pari di Son.

Proprio la segnatura del portoghese è stata sfruttata dai media inglesi per chiedere a mister Ralf Rangnick, tecnico dei Red Devils fino al termine dell'annata, qualche delucidazione su quello che sarà il suo futuro. In tal senso, il mister, prossimo a lasciare l'incarico a Erik Ten Hag, ha detto: "Il futuro di Cristiano Ronaldo? Questo è un qualcosa di cui parleremo io, Ten Hag e la dirigenza. Cristiano ha ancora un anno di contratto ma bisogna anche scoprire cosa vorrà fare lui. Se vorrà restare. Ma non ho ancora parlato con Erik e dunque non ha senso discuterne ora".

Insomma, sebbene ci sia un contratto in essere, molto dipenderà dalla volontà del giocatore che, in caso di mancato approdo in Champions League, potrebbe anche decidere di cambiare aria...