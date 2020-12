Manchester United, giallo Martial: via dall’allenamento dopo 11 minuti

Di questi tempi anche un malessere stagionale può essere accostato al coronavirus e con ogni probabilità l’allontanamento di Anthony Martial dopo appena 11 minuti di allenamento col Manchester United potrebbe essere dovuto a questo.

Come riporta Manchester Evening News, l’attaccante francese non aveva preso parte, seppur convocato, alla sfida contro il Southampton di Premier League a causa di un malessere nella notte. A distanza di qualche ora, il giocatore non si sarebbe ripreso.

Martial allontanato dall’allenamento

Da quanto si apprende, dopo appena 11 minuti di training ai campi di Carrington, Martial sarebbe stato mandato via perché non ritenuto in grado di allenarsi. Non è ben chiaro quale tipo di malessere abbia avuto l’attaccante francese ma sicuramente si tratta di una sorta di “giallo”. Restano, dunque, tanti dubbi sulle sue condizioni e sulla sua presenza in Champions League per la sfida di domani contro il Psg, decisiva per il superamento del girone.