Manchester United, grana Rashford: a forte rischio la gara col Liverpool

Marcus Rashford non recupererà per la partita di domenica Liverpool-Manchester United. Non lo dice apertamente Solskjaer, mister dei Red Devils, ma l’attaccante inglese non dovrebbe essere della gara dopo l’infortunio subito mercoledì nel corso della partita di FA Cup contro il Wolverhampton. Entrato al 64′ al posto di James, ha dovuto abbandonare il campo all’80’ per una botta al ginocchio e alla schiena. “Faremo altri controlli oggi. Ieri è stato un giorno di recupero per lui, probabilmente non sarà pronto ma vediamo in queste 48 ore”.

Per il Manchester United una tegola pesante vista l’importanza sul piano del gioco e delle realizzazioni di Rashford.