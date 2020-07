Manchester United, Greenwood nella storia: come Rooney e George Best

Al Mancheter United è nata una stella. Mason Greenwood, a soli 18 anni, è già diventato un giocatore importantissimo per i Red Devils. I numeri parlano per lui e il recente record fa ben sperare. L’inglese, infatti, ha eguagliato due leggende come Wayne Rooney e George Best.

Greenwood nella storia del Manchester United

Con la rete realizzata contro il West Ham nella partita disputata ieri, l’attaccante del Manchester United ha raggiunto i 17 centri stagionali con la maglia dei Red Devils. Per Greenwood si tratta di un record incredibile avendo, infatti, raggiunto nella classifica dei teenagers tre mostri sacri come George Best, Bryan Kidd e Wayne Rooney.

Non solo: quella contro il West Ham è stata la cinquantesima presenza con il Manchester United. Si tratta di un altro record. Greenwood è diventato il bomber più giovane di sempre a raggiungere tale traguardo dai tempi di Ryan Giggs, nel 1992.